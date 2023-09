Atelier • TIR À L’ARC SARP Sarp, 24 octobre 2023, Sarp.

Sarp,Hautes-Pyrénées

Atelier spécial pour les 4 à 7 ans !

Bruno, moniteur de tir à l’arc du Bureau Montagne des Nestes guidera vos enfants à mettre vos flèches dans le mille…

Un bon moment dans le bois de Sarp !

Tarif : 10€/-12ans

Venir avec des chaussures fermées.

Réservation obligatoire..

2023-10-24 10:30:00 fin : 2023-10-24 12:30:00. .

SARP au parking du camin du bois de Sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Special workshop for ages 4 to 7!

Bruno, an archery instructor from the Bureau Montagne des Nestes, will guide your children in hitting the bull’s-eye…

A great time in the Sarp woods!

Price: 10?/-12ans

Bring closed shoes.

Reservations required.

¡Taller especial para niños de 4 a 7 años!

Bruno, instructor de tiro con arco del Bureau Montagne des Nestes, guiará a sus hijos para que den en la diana con sus flechas…

¡Un gran momento en el bosque de Sarp!

Precio: 10?/-12 años

Llevar calzado cerrado.

Imprescindible reservar.

Spezieller Workshop für 4- bis 7-Jährige!

Bruno, Bogenschießlehrer des Bureau Montagne des Nestes, wird Ihre Kinder anleiten, ihre Pfeile ins Schwarze zu treffen…

Eine gute Zeit im Wald von Sarp!

Preis: 10?/-12 Jahre

Kommen Sie mit geschlossenen Schuhen.

Reservierung erforderlich.

