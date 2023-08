Les Ateliers Théâtre de l’association « Le Baroots » SARP Sarp, 20 septembre 2023, Sarp.

Sarp,Hautes-Pyrénées

L’année commence en beauté, profitez et inscrivez vos enfants aux ateliers théâtre !

– groupe 1 (ce1, ce2) : 13h50

-groupe 2 (cm1, cm2) : 15h15

-groupe 3 (6°, 5°) : 16h30

-groupe 4 (5° et +) : 17h45

Tarifs :

– adhésion à l’association : 15€

– trimestre d’atelier : 50€ (150€ pour trois trimestre).

2023-09-20

SARP à la salle des fêtes

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



The year is off to a great start, so make the most of it and enroll your children in our theater workshops!

– group 1 (ce1, ce2): 1:50pm

-group 2 (cm1, cm2): 3:15pm

-group 3 (6°, 5°): 4:30pm

-group 4 (5° and +): 17h45

Prices :

– association membership: 15?

– workshop trimester: 50? (150? for three trimesters)

El año empieza muy bien, así que aprovecha e inscribe a tus hijos en nuestros talleres de teatro

– grupo 1 (ce1, ce2): 13.50 h

-grupo 2 (cm1, cm2): 15.15 h

-grupo 3 (6°, 5°): 16.30 h

-grupo 4 (5° y +): 17.45 h

Tarifas :

– afiliación a la asociación: 15?

– trimestre de taller: 50? (150? para tres trimestres)

Das Jahr fängt gut an, profitieren Sie davon und melden Sie Ihre Kinder für die Theaterworkshops an!

– gruppe 1 (ce1, ce2): 13:50 Uhr

-gruppe 2 (cm1, cm2): 15.15 Uhr

-gruppe 3 (6°, 5°): 16.30 Uhr

-gruppe 4 (5° und älter): 17.45 Uhr

Preise:

– mitgliedschaft im Verein: 15?

– vierteljahr des Workshops: 50? (150? für drei Vierteljahre)

