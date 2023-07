Goûter au tir à l’arc SARP Sarp, 2 août 2023, Sarp.

Sarp,Hautes-Pyrénées

Sortie Tir à l’arc suivi d’un goûter montagnard !

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une sortie exceptionnelle de tir à l’arc, suivi d’un délicieux goûter montagnard sucré et salé. Plongez dans l’art ancestral du tir à l’arc, perfectionnez votre technique et testez votre précision dans un cadre pittoresque.

Age 7 ans minimum. 25€/pers.

Réservation obligatoire !.

SARP chemin du bois de sarp

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Archery outing followed by a mountain snack!

We invite you to join us for an exceptional archery outing, followed by a delicious sweet and savory mountain snack. Immerse yourself in the ancient art of archery, perfect your technique and test your accuracy in a picturesque setting.

Minimum age 7. 25/pers.

Booking essential!

¡Salida de tiro con arco seguida de un tentempié en la montaña!

Le invitamos a unirse a nosotros para una excepcional salida de tiro con arco, seguida de un delicioso tentempié dulce y salado de montaña. Sumérjase en el antiguo arte del tiro con arco, perfeccione su técnica y ponga a prueba su precisión en un entorno pintoresco.

Edad mínima 7 años. 25 por persona

Imprescindible reservar

Ausflug zum Bogenschießen mit anschließendem Snack in den Bergen!

Wir laden Sie ein, sich uns bei einem außergewöhnlichen Ausflug zum Bogenschießen anzuschließen, gefolgt von einem köstlichen süßen und salzigen Bergimbiss. Tauchen Sie ein in die uralte Kunst des Bogenschießens, perfektionieren Sie Ihre Technik und testen Sie Ihre Treffsicherheit in einer malerischen Umgebung.

Mindestalter 7 Jahre. 25/Pers.

Reservierung erforderlich!

