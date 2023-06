Une rando pour Léo SARP Sarp, 10 juin 2023, Sarp.

Sarp,Hautes-Pyrénées

Participez à une rando illuminée par les lampions !

Un parcours sur 6 km illuminé par vos lampions de Sarp – Saint-Bertrand – Valcabrère -Sarp.

Les inscriptions se font auprès de l’association À la poursuite des Étoiles – avant le 8 juin.

Les bénéfices permettront à Léo de suivre un stage de kiné.

Tarif :

Rando + lampion 5€

Rando + lampion + casse-croûte 11€.

2023-06-10 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

SARP

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take part in a lantern-lit walk!

A 6 km lantern-lit trail from Sarp – Saint-Bertrand – Valcabrère -Sarp.

To register, contact the association À la poursuite des Étoiles – before June 8.

Proceeds will enable Léo to attend a physiotherapy course.

Price :

Hike + lantern 5?

Hike + lantern + snack 11?

Participe en un paseo iluminado con farolillos

Un recorrido de 6 km iluminado por sus linternas desde Sarp – Saint-Bertrand – Valcabrère -Sarp.

Para inscribirse, póngase en contacto con la asociación À la poursuite des Étoiles – antes del 8 de junio.

Todo lo recaudado se destinará a un curso de fisioterapia para Léo.

Precio :

Excursión + linterna 5?

Excursión + linterna + merienda 11?

Nehmen Sie an einer von Lampions beleuchteten Wanderung teil!

Eine 6 km lange Strecke, die von Ihren Lampions beleuchtet wird, von Sarp – Saint-Bertrand – Valcabrère -Sarp.

Die Anmeldungen erfolgen bei der Vereinigung À la poursuite des Étoiles – vor dem 8. Juni.

Der Erlös wird es Leo ermöglichen, an einem Physiotherapiekurs teilzunehmen.

Preis:

Wanderung + Lampion 5?

Wanderung + Lampion + Imbiss 11?

Mise à jour le 2023-06-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65