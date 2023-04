Atelier Serpettes et Chaudrons – Plantes exotiques et adaptogènes Camin du bois de Sarp, 17 juin 2023, Sarp.

Les plantes exotiques et adaptogènes

Plantes exotiques du quotidien (café, cacao, curcuma, gingembre) et adaptogènes (régulatrices de l’organisme) ont en commun leurs origines lointaines et leurs vertus exceptionnelles.

Venez découvrir ces plantes et leurs propriétés ainsi que des préparations surprenantes.

Tarif : 25€ / demi-journée

Atelier sur réservation..

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 16:30:00. .

Camin du bois de Sarp SARP

Sarp 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exotic and adaptogenic plants

Exotic everyday plants (coffee, cocoa, turmeric, ginger) and adaptogens (regulating the body) have in common their distant origins and their exceptional virtues.

Come and discover these plants and their properties as well as some surprising preparations.

Price : 25? / half day

Workshop on reservation.

Plantas exóticas y adaptógenas

Las plantas exóticas de uso cotidiano (café, cacao, cúrcuma, jengibre) y los adaptógenos (reguladores del organismo) tienen en común sus orígenes lejanos y sus virtudes excepcionales.

Venga a descubrir estas plantas y sus propiedades, así como algunas preparaciones sorprendentes.

Precio: 25€ / media jornada

Taller bajo reserva.

Exotische und adaptogene Pflanzen

Exotische Alltagspflanzen (Kaffee, Kakao, Kurkuma, Ingwer) und adaptogene (den Organismus regulierende) Pflanzen haben ihre weit entfernten Ursprünge und ihre außergewöhnlichen Eigenschaften gemeinsam.

Lernen Sie diese Pflanzen und ihre Eigenschaften sowie überraschende Zubereitungen kennen.

Preis: 25? / halber Tag

Workshop nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-03-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65