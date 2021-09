Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes Saro et Alexinho revisitent la bande son d’Oggy et les cafards Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Saro et Alexinho revisitent la bande son d’Oggy et les cafards Médiathèque-Espace Diderot, 6 octobre 2021, Rezé. 2021-10-06 Sur réservation auprès de la Soufflerie

Horaire : 17:00

Gratuit : non De 4€ à 8€ Dès 6 ans Sur réservation auprès de la Soufflerie Ciné-concert dans le cadre du festival Hip Opsession Qui n’aime pas les dessins animés ? Personne*. Qui n’aime pas le cinéma ? Personne*. Qui n’aime pas la musique ? Personne*.C’est dans cette logique imparable que Saro et Alexinho, toujours partants pour de nouvelles aventures, vous proposent un ciné-concert d’un genre particulier.En effet, les deux maîtres incontestés du beatbox se chargeront de l’intégralité de la bande-son d’un combat aussi titanesque qu’historique : celui d’Oggy contre les cafards.L’occasion pour petits et grands de (re)découvrir le film, sorti en 2013. Adaptation de la série animée du même nom, sous un jour nouveau, toujours plus drôle et déjanté.Pointure du domaine, spécialiste de la Loopstation (machine permettant d’enregistrer, boucler puis rejouer en live des voix) et champion du monde 2018 dans cette catégorie, Saro est LA référence internationale du Beatbox Loopstation.Son camarade du collectif Team Punk (également à Transfert le vendredi 8 octobre) n’est pas en reste. Révélé très jeune au public via le monde des battles, Alexinho facture déjà deux titres de champion du monde solo et est également considéré comme l’une des plus grosses pointures du milieu. Les deux prodiges nous emmèneront avec plaisir dans l’univers d’Oggy, entre bruitages, musiques et une grosse dose d’humour. Un spectacle pour tou·te·s, dans un esprit finalement très hip hop. *Si vous n’êtes pas d’accord, vous êtes un étrange être humain. Sur réservation Médiathèque-Espace Diderot adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé 02 40 04 05 37 http://bibliotheque.reze.fr bibliotheques@mairie-reze.fr 02 40 04 05 37 http://www.mediatheque.reze.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque-Espace Diderot Adresse 1 Place Lucien Le Meut Ville Rezé Age maximum Dès 6 ans lieuville Médiathèque-Espace Diderot Rezé