Rezé Théâtre (Le) - Rezé Loire-Atlantique, Nantes Saro et Alexinho – Oggy et les Cafards – Saison La Soufflerie/Hip Opsession musique Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Saro et Alexinho – Oggy et les Cafards – Saison La Soufflerie/Hip Opsession musique Théâtre (Le) – Rezé, 6 octobre 2021, Rezé. 2021-10-06

Horaire : 17:00 17:55

Gratuit : non 5 € / 8 € BILLETTERIES : – www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’Auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30) Ciné-concert. La bande son du film d’animation “Oggy et les Cafards” revisitée par les beatboxers Saro et Alexinho. Armés de leurs cordes vocales, de leurs poumons, d’une loop station et de beaucoup d’humour, les deux artistes assurent bruitages, doublages et musique pour un résultat ébouriffant. Oggy et les Cafards, film d’Olivier Jean-MarieBeatbox-loopstation : Alexinho et Saro Durée : 55 min. Dans le cadre du festival Hip Opsession musique (1er au 9 octobre 2021) Théâtre (Le) – Rezé adresse1} Pont Rousseau Rezé 44400 Pont Rousseau 02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr http://www.lasoufflerie.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre (Le) - Rezé Adresse Rue Guy Le Lan Ville Rezé lieuville Théâtre (Le) - Rezé Rezé