SARO & ALEXINHO | CINÉ-CONCERT OGGY ET LES CAFARDS La Place Centre Culturel Hip Hop, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 9 juillet 2021

de 18h à 19h30

payant

Accompagnez les artistes SARO et ALEXINHO au coeur de l’univers déjanté d’Oggy et les Cafards, le film ! Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat perpétuel, total. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards ! C’est aussi l’histoire de deux maîtres incontestés du beatbox et du beatbox loopstation qui joignent leurs talents pour doubler ce film d’animation truculent. Saro, champion du monde de sa discipline, rêvait de mettre ses « sons de bouches » sur un film et c’est aujourd’hui chose faite puisqu’il a créé avec Alexinho, lui aussi champion du monde, une bande son live délirante qui accompagne à merveille les aventures d’Oggy et les cafards. Un rendez-vous tout public qui saura ravir les amateurs de films comme de musique. Concerts -> Hip-Hop La Place Centre Culturel Hip Hop 10 Passage de la Canopée Paris 75001

4 : Les Halles (104m) 4 : Étienne Marcel (170m)

Contact :La Place Centre Culturel Hip Hop 01.70.22.45.48 contact@laplace.paris https://laplace-paris.com https://www.facebook.com/LaPlaceHiphop/ Concerts -> Hip-Hop Musique

