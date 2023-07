Ciné plein air Sarlis Yssingeaux, 12 août 2023, Yssingeaux.

Yssingeaux,Haute-Loire

Projection du film » Les enfants du marais ».

Emmenez votre pique-nique et vos sièges pour profiter de la soirée avec la buvette avant le film..

2023-08-12 22:00:00 fin : 2023-08-12 . .

Sarlis

Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Screening of the film « Les enfants du marais ».

Bring your picnic and your seats to enjoy the evening with the refreshment bar before the film.

Proyección de la película « Les enfants du marais ».

Traiga su picnic y sus asientos para disfrutar de la velada con el bar de refrescos antes de la película.

Vorführung des Films « Les enfants du marais » (Die Kinder des Sumpfes).

Nehmen Sie Ihr Picknick und Ihre Sitzgelegenheiten mit, um den Abend mit dem Getränkestand vor dem Film zu genießen.

Mise à jour le 2023-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire