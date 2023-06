Sarlat-la-Caneda Sarlat-la-Canéda, 12 juin 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

À 67 km au sud-est de Périgueux, Sarlat-la-Canéda est l’un des fleurons du Périgord Noir. Parcourir la ville revient à lire près de mille années d’architecture où prédomine, du pavé aux toitures en lauzes grises, une pierre blonde et chaude du Périgord. Du Moyen-Âge et de la Renaissance, la cité a conservé un patrimoine exceptionnel dont la densité et l’homogénéité des constructions lui donne un rang exceptionnel en Europe.

C’est à pied qu’il vous faut découvrir la cathédrale, la chapelle des Pénitents Blancs, la Lanterne des morts, le Présidial, les hôtels Gisson, de Maleville, Plamon, la Maison de la Boétie. Sarlat vous retient aussi autour de ses tables réputées (foie gras, cèpes, pommes de terre sarladaises, …). Elle vous étonne et vous séduit au fil des saisons par la diversité de ses animations comme son marché au gras et aux truffes en hiver et ses animations nocturnes en été..

Lundi à ; fin : . .

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sarlat-la-Canéda, 67 km south-east of Périgueux, is one of the jewels of the Périgord Noir. Walking through the town is like reading nearly a thousand years of architecture where, from the cobblestones to the grey lauze roofs, a warm, blonde stone from the Périgord predominates. From the Middle Ages and the Renaissance, the city has preserved an exceptional heritage whose density and homogeneity of buildings gives it an exceptional rank in Europe.

It is on foot that you must discover the cathedral, the chapel of the White Penitents, the Lantern of the Dead, the Presidial, the hotels Gisson, de Maleville, Plamon, the Maison de la Boétie. Sarlat also retains you around its famous tables (foie gras, ceps, potatoes Sarlat, …). It surprises and seduces you throughout the seasons by the diversity of its activities such as its fat and truffle market in winter and its night-time activities in summer.

A 67 kms al sur-este de Périgueux, Sarlat-la-Caneda es una de las grandes naves del Périgord Negro. Pasear en la ciudad es como leer mil anos de arquitectura donde se puede ver las calles en losas, los tejados de piedras tipica. De la perioda medieval hasta la renacentista, la ciudad disfruta de un patrimonio excepcional.

Descubrir a pie la cathédrale, la chapelle des Pénitents Blancs, la Lanterne des morts, le Présidial, les hôtels Gisson, de Maleville, Plamon, la Maison de la Boétie.

Sarlat es tambien unica por sus productos famosos : foie gras, cèpes, pommes de terre sarladaises, … Disfrutar de la ciudad en cualquier época del año.

Sarlat-la-Canéda, 67 km südöstlich von Périgueux gelegen, ist eines der Aushängeschilder des Périgord Noir. Wenn man durch die Stadt geht, liest man fast tausend Jahre Architektur, in der vom Kopfsteinpflaster bis zu den grauen Schieferdächern der blonde, warme Stein des Périgord vorherrscht. Aus dem Mittelalter und der Renaissance hat die Stadt ein außergewöhnliches Erbe bewahrt, dessen Dichte und Homogenität der Bauten ihr einen außergewöhnlichen Rang in Europa verleiht.

Die Kathedrale, die Kapelle der Weißen Büßer, die Totenlaterne, das Präsidialgebäude, die Hotels Gisson, de Maleville, Plamon und das Maison de la Boétie sollten Sie zu Fuß erkunden. Sarlat hält Sie auch mit seinen berühmten Restaurants (Foie gras, Steinpilze, Kartoffeln aus Sarlat, …) auf Trab. Sie erstaunt und verführt Sie im Laufe der Jahreszeiten durch die Vielfalt ihrer Veranstaltungen wie den Fett- und Trüffelmarkt im Winter und die nächtlichen Veranstaltungen im Sommer.

Mise à jour le 2023-06-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir