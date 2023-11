Bourse aux jouets Sarlat-la-Canéda, 10 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

L’association ensemble pour tous organise une bourse aux jouets de 0 à 16 ans.

Buvette sur Place

2,50€ le mètre

Inscription obligatoire.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association ensemble pour tous is organizing a toy fair for children aged 0 to 16.

Refreshments on site

2.50? per meter

Registration required

La asociación ensemble pour tous organiza una feria del juguete para niños de 0 a 16 años.

Refrescos in situ

2,50? por metro

Inscripción obligatoria

Der Verein ensemble pour tous organisiert eine Spielzeugbörse für Kinder von 0 bis 16 Jahren.

Getränke vor Ort

2,50? pro Meter

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir