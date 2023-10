Croquez Sarlat Sarlat-la-Canéda, 12 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Le service du patrimoine vous propose une autre façon de savourer la pause déjeuner.

Le 3e jeudi de chaque mois, à 12h30, les agents du service assurent une visite gratuite.

Chaque mois, un thème différent est abordé pour vous permettre d’en savoir un peu plus sur la ville.

En Octobre, découvrons un îlot de biodiversité retrouvé dans le centre-ville de Sarlat, rue Pierre Brossolette. David GUIGUE, technicien rivière de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, vous racontera l’histoire de cette reconquête de la nature dans l’espace public..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 . EUR.

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The heritage department offers you another way to enjoy your lunch break.

On the 3rd Thursday of each month, at 12:30 p.m., the department’s staff offer a free tour.

Each month, a different theme is explored, allowing you to learn a little more about the city.

In October, let’s discover an island of biodiversity rediscovered in Sarlat town center, rue Pierre Brossolette. David GUIGUE, river technician for the Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, will tell you the story of this reclaiming of public space by nature.

El Departamento de Patrimonio le ofrece otra forma de disfrutar de su pausa para comer.

El tercer jueves de cada mes, a las 12.30 horas, el personal del departamento ofrece una visita gratuita.

Cada mes, se explora un tema diferente para ayudarle a aprender un poco más sobre la ciudad.

En octubre, descubramos una isla de biodiversidad en el centro de Sarlat, calle Pierre Brossolette. David GUIGUE, técnico fluvial de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, le contará la historia de cómo la naturaleza ha recuperado el espacio público.

Das Amt für Kulturerbe schlägt Ihnen eine andere Art vor, die Mittagspause zu genießen.

Jeden dritten Donnerstag im Monat um 12:30 Uhr bieten die Mitarbeiter der Abteilung eine kostenlose Führung an.

Jeden Monat wird ein anderes Thema behandelt, damit Sie mehr über die Stadt erfahren können.

Im Oktober entdecken wir eine Insel der Biodiversität im Stadtzentrum von Sarlat, in der Rue Pierre Brossolette. David GUIGUE, Flusstechniker des Gemeindeverbands Sarlat-Périgord Noir, wird Ihnen die Geschichte dieser Rückeroberung der Natur im öffentlichen Raum erzählen.

Mise à jour le 2023-10-04 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir