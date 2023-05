Les 100 ans de l’amicale laïque – Conférence Cinéma Rex, 22 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

De nombreuses animations organisées par l’amicale laïque, viennent ponctuer cette année 2023, pour fêter son centenaire.

> Le vendredi 22 septembre, une Conférence d’Eric Favey, ancien président de la Ligue de l’Enseignement, au cinéma Rex, à 20h30 sur le thème « Laïcité et transition écologique » – Entrée libre..

Cinéma Rex

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous activities organized by the lay association will punctuate this year 2023, to celebrate its centenary.

> On Friday, September 22, a conference by Eric Favey, former president of the Ligue de l’Enseignement, at the Rex cinema, at 8:30 pm on the theme « Secularism and ecological transition » ? Free admission.

Numerosos actos organizados por la asociación laica jalonarán este año 2023, para celebrar su centenario.

> El viernes 22 de septiembre, conferencia de Eric Favey, antiguo presidente de la Ligue de l’Enseignement, en el cine Rex, a las 20.30 h, sobre el tema « Laicismo y transición ecológica » ? Entrada gratuita.

Zahlreiche Veranstaltungen, die von der amicale laïque organisiert werden, runden das Jahr 2023 ab, in dem das 100-jährige Jubiläum gefeiert wird.

> Am Freitag, den 22. September, findet um 20.30 Uhr im Kino Rex ein Vortrag von Eric Favey, dem ehemaligen Präsidenten der Ligue de l’Enseignement, zum Thema « Laizität und ökologischer Übergang » statt Eintritt frei.

