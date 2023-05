Les 100 ans de l’amicale laïque – Bodega Plaine des jeux, 8 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda.

De nombreuses animations organisées par l’amicale laïque, viennent ponctuer cette année 2023, pour fêter son centenaire.

> Le samedi 8 juillet une Bodega est organisée par la section Carnaval à la Plaine des jeux.

2023-07-08

Plaine des jeux

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Numerous activities organized by the lay association will punctuate this year 2023, to celebrate its centenary.

> On Saturday, July 8, a Bodega is organized by the Carnival section at the Plaine des Jeux

Numerosos actos organizados por la asociación laica jalonarán este año 2023, para celebrar su centenario.

> El sábado 8 de julio, la sección de Carnaval organiza una Bodega en la Plaine des Jeux

Zahlreiche Veranstaltungen, die von der amicale laïque organisiert werden, runden das Jahr 2023 ab, in dem das 100-jährige Jubiläum gefeiert wird.

> Am Samstag, den 8. Juli, organisiert die Karnevalsabteilung eine Bodega auf der Plaine des Jeux

