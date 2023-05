Journée Mondiale du Vélo Avenue du Périgord, 3 juin 2023, Sarlat-la-Canéda.

A l’occasion de la Journée Mondiale du Vélo, le Cyclotourisme Sarladais propose 3 circuits :

32 km – dénivelé 186m

53 km – dénivelé 328m

84 km – dénivelé 695 m (dernier départ 14h)

Prêt de vélo ou VAE gratuit par Vélo Station

Super Tombola (2€ le billet).

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 15:00:00. .

Avenue du Périgord Voie Verte

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the World Bike Day, the Cyclotourisme Sarladais proposes 3 circuits :

32 km – difference in altitude 186m

53 km – difference in altitude 328m

84 km – difference in altitude 695 m (last departure 2pm)

Free loan of bike or VAE by Vélo Station

Super Tombola (2? the ticket)

Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, el Cyclotourisme Sarladais propone 3 circuitos:

32 km – desnivel 186m

53 km – desnivel 328m

84 km – desnivel 695 m (última salida a las 14h)

Préstamo gratuito de bicicleta o VAE por Vélo Station

Super Tómbola (2? el billete)

Anlässlich des Weltfahrradtages bietet der Cyclotourisme Sarladais 3 Strecken an:

32 km – Höhenunterschied 186m

53 km – Höhenunterschied 328 m

84 km – Höhenunterschied 695 m (letzte Abfahrt 14 Uhr)

Kostenloser Fahrrad- oder VAE-Verleih durch Vélo Station

Super Tombola (2? pro Los)

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir