Concert – Rap by night Centre Culturel, 27 mai 2023, Sarlat-la-Canéda.

De Jeunes parisiens bercés par la culture hip hop et/ou l’art en général se sont associés pour mener à bien ce projet et faire découvrir au monde leur univers tant musical que visuel.

Créé en 2020, Le Secteur s’est imposé comme une évidence au regard des envies de chacun des membres qui allaient le composer. D’abord un groupe d’amis de longue date avec de nombreuses influences ; Il était logique pour nous de s’engager, tous ensemble dans cette aventure qui nous l’espérons continuera à nous (et à vous !) faire voyager.

Rap, chant, en solo, duo ou plus, notre musique est spontanée, créée sur le vif et avec passion dans un esprit convivial et investi. Nous ne nous définissons pas à l’aide d’un style particulier, simplement par notre envie de créer.

Jetez-y une oreille :

sur les plateformes Deezer, Spotify, Itunes…

et sur leur page youtube @Le secteur.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Young Parisian people who have been influenced by hip hop culture and/or art in general have joined forces to carry out this project and to make the world discover their musical and visual universe.

Created in 2020, Le Secteur was an obvious choice in view of the desires of each of the members who would compose it. First of all a group of friends of long date with numerous influences; It was logical for us to engage, all together in this adventure which we hope will continue to make us (and you!) travel.

Rap, singing, solo, duo or more, our music is spontaneous, created on the spot and with passion in a friendly and invested spirit. We do not define ourselves by a particular style, simply by our desire to create.

Have a listen:

on the platforms Deezer, Spotify, Itunes?

and on their youtube page @Le secteur

Jóvenes parisinos inmersos en la cultura hip hop y/o el arte en general se han unido para llevar a cabo este proyecto y mostrar al mundo su universo musical y visual.

Creado en 2020, Le Secteur era una elección obvia en vista de los deseos de cada uno de sus miembros. Ante todo un grupo de amigos de toda la vida con muchas influencias; era lógico que nos embarcáramos, todos juntos en esta aventura que esperamos nos siga haciendo viajar (¡y a ti!).

Rap, canto, solo, dúo o más, nuestra música es espontánea, creada sobre la marcha y con pasión en un espíritu amistoso e invertido. No nos definimos por un estilo en particular, simplemente por nuestras ganas de crear.

Escúchanos:

en las plataformas Deezer, Spotify, Itunes?

y en su página de youtube @Le secteur

Junge Pariser, die von der Hip-Hop-Kultur und/oder der Kunst im Allgemeinen fasziniert sind, haben sich zusammengeschlossen, um dieses Projekt zu verwirklichen und der Welt ihre musikalische und visuelle Welt zu zeigen.

Le Secteur wurde im Jahr 2020 gegründet und ergab sich wie von selbst aus den Wünschen der einzelnen Mitglieder, die die Gruppe bilden sollten. Es war für uns logisch, uns gemeinsam auf dieses Abenteuer einzulassen, das uns (und Sie!) hoffentlich weiterhin auf Reisen schicken wird.

Rap, Gesang, Solo, Duo oder mehr, unsere Musik ist spontan, aus dem Moment heraus und mit Leidenschaft in einem geselligen und investierten Geist entstanden. Wir definieren uns nicht über einen bestimmten Stil, sondern einfach über unsere Lust, etwas zu schaffen.

Hören Sie sich um:

auf den Plattformen Deezer, Spotify, Itunes?

und auf ihrer Youtube-Seite @Le secteur

