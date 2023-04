Théâtre – Blanche Centre Culturel, 25 avril 2023, Sarlat-la-Canéda.

L’odyssée d’une vie – Cie Hecho en casa

Blanche est née un matin d’hiver, la lumière qui pénètre par les persiennes de sa chambre ce 24 décembre 1922 lui donnera son prénom. Il faudra un long moment avant que sa mère ne prenne le bébé dans ses bras en se faisant la promesse de ne pas trop l’aimer. A la porte, le petit garçon qui sera son grand frère a des larmes dans les yeux. Blanche a un certain âge, un âge où l’on se retrouve seul, en maison de retraite, avec une mémoire vacillante. Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, elle vient cuisiner. Au fur et à mesure de sa recette, elle se rappelle : son enfance, la ferme, ses amours, son Paris….

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . EUR.

Centre Culturel

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The odyssey of a life – Cie Hecho en casa

Blanche was born on a winter morning, and the light that penetrated through the blinds of her room on December 24, 1922, gave her her name. It will be a long time before his mother takes the baby in her arms, promising herself not to love him too much. At the door, the little boy who would become her big brother had tears in his eyes. Blanche is of a certain age, an age when one finds oneself alone, in a retirement home, with a fading memory. As part of an intergenerational project, she comes to cook. As she cooks, she remembers: her childhood, the farm, her loves, her Paris?

La odisea de una vida – Cie Hecho en casa

Blanche nace una mañana de invierno, la luz que penetra a través de las persianas de su habitación el 24 de diciembre de 1922 le dará su nombre. Pasará mucho tiempo antes de que su madre coja al bebé en brazos, prometiéndole no quererlo demasiado. En la puerta, el niño que será su hermano mayor tiene lágrimas en los ojos. Blanche tiene cierta edad, una edad en la que uno se encuentra solo, en una residencia de ancianos, con la memoria desvanecida. En el marco de un proyecto intergeneracional, viene a cocinar. Mientras cocina, recuerda: su infancia, la granja, sus amores, su París..

Die Odyssee eines Lebens – Cie Hecho en casa

Blanche wird an einem Wintermorgen geboren. Das Licht, das an diesem 24. Dezember 1922 durch die Jalousien ihres Zimmers fällt, gibt ihr ihren Namen. Es dauert lange, bis die Mutter das Baby in die Arme nimmt und sich verspricht, es nicht zu sehr zu lieben. An der Tür hat der kleine Junge, der sein großer Bruder sein wird, Tränen in den Augen. Blanche ist in einem Alter, in dem man sich allein in einem Altersheim wiederfindet, mit einem schwankenden Gedächtnis. Im Rahmen eines generationsübergreifenden Projekts kommt sie zum Kochen. Während sie ihr Rezept zubereitet, erinnert sie sich an ihre Kindheit, den Bauernhof, ihre Liebschaften, ihren Paris?

Mise à jour le 2023-03-13 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir