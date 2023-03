La Belle Sarladaise – Visite théâtralisée en costume Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’Évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

La Belle Sarladaise – Visite théâtralisée en costume, 10 juillet 2023, Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda. La Belle Sarladaise – Visite théâtralisée en costume 3 rue Tourny Sarlat-la-Canéda Dordogne

2023-07-10 – 2023-07-10 Sarlat-la-Canéda

Dordogne Sarlat-la-Canéda . 6 EUR Une visite théâtralisée en costume qui nous fait remonter le temps de nos jours jusqu’au 13ème siècle.

Au fil des siècles, la belle Sarladaise nous fait part de tous ces potins historiques qui ont fait de Sarlat une ville unique. Les rendez-vous de la saison 2020 :

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en juillet et août

Horaire : 18H.

Durée : 1H environ. Le départ se fait à l’Office de Tourisme.

La billetterie en ligne est fortement conseillée cet été ! Une visite théâtralisée en costume qui nous fait remonter le temps de nos jours jusqu’au 13ème siècle.

Au fil des siècles, la belle Sarladaise nous fait part de tous ces potins historiques qui ont fait de Sarlat une ville unique. Les rendez-vous de la saison 2020 :

Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis en juillet et août

Horaire : 18H.

Durée : 1H environ. Le départ se fait à l’Office de Tourisme.

La billetterie en ligne est fortement conseillée cet été ! Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Agence Urope

Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2023-03-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse 3 rue Tourny Sarlat-la-Canéda Dordogne Ville Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Departement Dordogne Tarif Lieu Ville Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarlat-la-caneda sarlat-la-caneda/

La Belle Sarladaise – Visite théâtralisée en costume 2023-07-10 was last modified: by La Belle Sarladaise – Visite théâtralisée en costume Sarlat-la-Canéda 10 juillet 2023 3 Rue Tourny Sarlat-la-Canéda Dordogne Dordogne Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne