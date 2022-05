Sarlat Color Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Sarlat Color Sarlat-la-Canéda, 15 mai 2022, Sarlat-la-Canéda. Sarlat Color Sarlat-la-Canéda

2022-05-15 15:00:00 – 2022-05-15

Sarlat-la-Canéda Dordogne 12 EUR Inspirée de la Holi, fête nationale en Inde, Sarlat Color est un parcours avec modules non-chronométré de 5 kms. Quand on prend le départ de cette manifestation ce n’est pas le résultat qui compte. Il n’y a ni gagnant, ni perdant, tout le monde court (ou marche) à son rythme, sans classement, et surtout sans pression. Le principe est simple : les coureurs se font asperger à chaque kilomètre de poudre de couleurs différentes. Hilarité et photos souvenirs à la clé ! Le parcours « Sportif » de 5 kms est prévu avec modules. Un temps animé par un DJ servira d’échauffement, puis à l’issue de la course, les participants se rassembleront pour un lancer de poudre général. Inscriptions en ligne sur www.cc-sarlatperigordnoir.fr jusqu’au 8 mai. Passée cette date, les inscriptions se feront par téléphone, par mail jusqu’au 14/05 à 13h. Inspirée de la Holi, fête nationale en Inde, Sarlat Color est un parcours avec modules non-chronométré de 5 kms. Quand on prend le départ de cette manifestation ce n’est pas le résultat qui compte. Il n’y a ni gagnant, ni perdant, tout le monde court (ou marche) à son rythme, sans classement, et surtout sans pression. Le principe est simple : les coureurs se font asperger à chaque kilomètre de poudre de couleurs différentes. Hilarité et photos souvenirs à la clé ! Le parcours « Sportif » de 5 kms est prévu avec modules. Un temps animé par un DJ servira d’échauffement, puis à l’issue de la course, les participants se rassembleront pour un lancer de poudre général. Inscriptions en ligne sur www.cc-sarlatperigordnoir.fr jusqu’au 8 mai. Passée cette date, les inscriptions se feront par téléphone, par mail jusqu’au 14/05 à 13h. +33 6 82 84 88 15 Inspirée de la Holi, fête nationale en Inde, Sarlat Color est un parcours avec modules non-chronométré de 5 kms. Quand on prend le départ de cette manifestation ce n’est pas le résultat qui compte. Il n’y a ni gagnant, ni perdant, tout le monde court (ou marche) à son rythme, sans classement, et surtout sans pression. Le principe est simple : les coureurs se font asperger à chaque kilomètre de poudre de couleurs différentes. Hilarité et photos souvenirs à la clé ! Le parcours « Sportif » de 5 kms est prévu avec modules. Un temps animé par un DJ servira d’échauffement, puis à l’issue de la course, les participants se rassembleront pour un lancer de poudre général. Inscriptions en ligne sur www.cc-sarlatperigordnoir.fr jusqu’au 8 mai. Passée cette date, les inscriptions se feront par téléphone, par mail jusqu’au 14/05 à 13h. SudOuest

Sarlat-la-Canéda

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse Ville Sarlat-la-Canéda lieuville Sarlat-la-Canéda Departement Dordogne

Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarlat-la-caneda/

Sarlat Color Sarlat-la-Canéda 2022-05-15 was last modified: by Sarlat Color Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 15 mai 2022 Dordogne Sarlat-la-Canéda

Sarlat-la-Canéda Dordogne