A la découverte de la montagne et de son patrimoine
18 – 22 juillet
SARL LES GRILLONS Chalet les églantines, Vars

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. SARL LES GRILLONS Chalet les églantines 05560 VARS SAINTE CATHERINE Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce séjour est destiné à accueillir des jeunes âgés de 11 à 14 ans, issus du Territoire Nice-Paillon classé en QPV.

Nous souhaitons proposer à ces jeunes de découvrir un milieu de vie différent du leur, celui de la montagne par le biais de nombreuses visites de sites naturels, par la découverte de la faune et de la flore locale, par la pratique d’activités de pleine nature, en allant à la rencontre des habitants et de certaines professions typiques, nous voulons faire prendre conscience à ces jeunes issus d’un milieu de bord de mer et très urbanisé, la richesse et la beauté de cet environnement à la fois très éloigné du leur, mais également si proche géographiquement. Tout au long de l’année nous axons nos actions auprès de ces publics autour des valeurs de la république, de la lutte contre toutes formes de discriminations, de la mixité, de la laïcité, de la lute contre la radicalisation. Nous irons à la rencontre d’acteurs locaux (élus, forces de gendarmerie, pompiers), mais également de jeunes de leur génération , membres d’une association locale,afin de créer du lien et partager des moments de vie collectifs. Les jeunes pourront découvrir le patrimoine naturel local (Randonnée au Sentier des Marmottes – Baignade au Lac d’Eygliers – Baignade dans les sources d’eau chaude, la fontaine pétrifiée, la réserve de nature du Val d’Escreins, le royaume de la nature sauvage, le fort de Mt Dauphin, ,…) , mais aussi s’initier à la pratique d’activités de pleine nature ( escalade, rafting, canyoning,…). Ces activités seront également l’occasion de sensibiliser les jeunes à l’écologie et la protection de l’environnement.

