Atelier Halloween SARL Gargouil Charroux, 25 octobre 2023, Charroux.

Charroux,Vienne

Rendez-vous dans votre magasin de producteurs pour un atelier spécial Halloween

– Un atelier spécial décoration de citrouilles (repartez chez vous avec votre citrouille)

– Élection de la plus belle citrouille (un lot gourmand à gagner)

– Dégustation de jus de fruits

Réservez votre place en nous envoyant un e-mail à l’adresse mail suivante : contact@gargouil-pommes.fr

Merci à vous et à très vite !

Ps : venez déguisés pour plus de fun

L’équipe gargouil.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 16:00:00. .

SARL Gargouil

Charroux 86250 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit your local farm store for a special Halloween workshop

– A special pumpkin-decorating workshop (go home with your own pumpkin)

– Election of the most beautiful pumpkin (a gourmet prize to be won)

– Fruit juice tasting

Reserve your place by sending us an e-mail to the following address: contact@gargouil-pommes.fr

Thank you and see you soon!

Ps: come dressed up for more fun!

The gargouil team

Visite la granja de su localidad para asistir a un taller especial de Halloween

– Un taller especial de decoración de calabazas (váyase a casa con su propia calabaza)

– Elección de la calabaza más bonita (con un premio gourmet para ganar)

– Degustación de zumo de frutas

Reserve su plaza enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: contact@gargouil-pommes.fr

Gracias y ¡hasta pronto!

Ps: ven disfrazado para divertirte más

El equipo de gargouil

Besuchen Sie Ihren Bauernladen für einen speziellen Halloween-Workshop

– Ein spezieller Workshop zur Kürbisdekoration (gehen Sie mit Ihrem Kürbis nach Hause)

– Wahl des schönsten Kürbisses (es gibt einen Preis zu gewinnen)

– Verkostung von Fruchtsäften

Reservieren Sie Ihren Platz, indem Sie uns eine E-Mail an folgende Adresse schicken: contact@gargouil-pommes.fr

Vielen Dank an Sie und bis bald!

Ps: Kommen Sie verkleidet, um noch mehr Spaß zu haben!

Das Gargouil-Team

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou