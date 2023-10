Durabilité et respect de l’environnement sont au cœur de la construction de ce bâtiment à découvrir en visite guidée SARL Audit et conseils Sarlat-la-Canéda, 14 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Durabilité et respect de l’environnement sont au cœur de la construction de ce bâtiment à découvrir en visite guidée Samedi 14 octobre, 09h00, 10h45 SARL Audit et conseils Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 15 par visite. Plus d’information au : 05 53 29 82 98. Ou par mail à : patrimoine@sarlat.fr.

Pour leur 8e édition, les Journées nationales de l’architecture ont pour thème « Architecture et transition écologique ».

Le bâtiment, situé près du rond-point du Pontet répond parfaitement à cette thématique de durabilité.

Il est né de la convergence de deux volontés : celles du maitre d’ouvrage demandeur et volontariste, Christian Rotureau, expert-comptable et de l’agence Coq & Lefrancq, représentée par l’architecte François Coq.

Réalisé en structure bois porteuse, l’édifice et ses abords respectent les normes environnementales et les circuits courts, tout en optimisant le foncier urbain.

Les concepteurs du lieu vous ouvrent les portes pour deux visites guidées.

SARL Audit et conseils 22 impasse Jean Secret, 24200 Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Cabinet d’expertise comptable. Parking sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T09:00:00+02:00 – 2023-10-14T10:30:00+02:00

2023-10-14T10:45:00+02:00 – 2023-10-14T12:15:00+02:00

©Mairie de Sarlat