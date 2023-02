Découverte du métier d’ébéniste SARL Art et Création du Bois Magenta Catégories d’Évènement: Magenta

Marne

Découverte du métier d’ébéniste SARL Art et Création du Bois, 31 mars 2023, Magenta. Découverte du métier d’ébéniste 31 mars – 2 avril SARL Art et Création du Bois A l’occasion des JEMA poussez les portes de l’atelier Art et Création du Bois après prise de rdv au préalable

Découverte du métier d’ébéniste, démonstration du travail à la main et sur machine, finition des produits Situé à Magenta prés d’Epernay, depuis 1990, nous réalisons tous les projets de création et de copie de mobilier. Nous concevons du mobilier tous styles (Louis XVI, Empire, Art déco…..) en placage, en massif ou avec des matériaux précieux. Faites réaliser sur mesure vos projets : boiserie, agencement, bibliothèque, dressing, cuisine, salle de bain et mobiliers professionnels (bar, comptoir…).

Nous assurons également la prise en charge et la restauration de vos meubles d’époque ou de famille, en marqueterie ou en massif.

Nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations et vous apporter notre savoir-faire. Nos devis sont gratuits. SARL Art et Création du Bois 2 rue anatole france MAGENTA 51530 Magenta 51530 Marne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T07:00:00+00:00 – 2023-04-02T15:00:00+00:00

