Journée Pêche à la truite SARIAC-MAGNOAC, 28 mai 2023, Sariac-Magnoac.

Sariac-Magnoac,Hautes-Pyrénées

Pêche en lac privé.

7h à 9h Inscription et petit déjeuner.

9h Pêche journée (12€/personne, 6€ /-10ans).

12h30 repas en salle (10€/personne et 5€/enfant de 6 à 12 ans). Amenez vos couverts..

2023-05-28 à ; fin : 2023-05-28 . .

SARIAC-MAGNOAC

Sariac-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie



Private lake fishing.

7am to 9am Registration and breakfast.

9am Fishing day (12?/person, 6? /-10 years old).

12:30 pm Lunch (10?/person and 5?/child from 6 to 12 years old). Bring your own cutlery.

Pesca en lago privado.

7h a 9h Inscripción y desayuno.

9am Día de pesca (12?/persona, 6?/-10 años).

12:30 h Almuerzo (10?/persona y 5?/niño de 6 a 12 años). Trae tus propios cubiertos.

Angeln in einem privaten See.

7.00 bis 9.00 Uhr Anmeldung und Frühstück.

9 Uhr Angeln am Tag (12?/Person, 6?/-10 Jahre).

12.30 Uhr Mittagessen im Saal (10?/Person und 5?/Kind von 6 bis 12 Jahren). Bringen Sie Ihr Besteck mit.

