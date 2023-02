Sari Schorr LE SONOGRAF, 21 avril 2023, LE THOR.

Sari Schorr LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-04-21 à 20:30 (2023-04-21 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Son producteur, Mike Vernon (Peter Green’s Fleetwood Mac, John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton, Blue Horizon, etc.), a tout de suite perçu les possibilités de la chanteuse new-yorkaise de Blues-Rock dès qu’il a eu l’occasion de l’entendre, pour la première fois en live en 2015. Il a immédiatement décidé de produire son album. Sari SCHORR a écrit ou co-écrit l’ensemble des compositions. Elle est une habituée de la scène, et a été longtemps choriste de Joe Louis Walker et Popa Chubby. Elle a récemment formé son propre groupe, THE ENGINE ROOM, composé entre autres, du guitariste anglais Innes Sibun qui tourne habituellement avec Robert Plant. En 2018, elle sort NEVER SAY NEVER et cette fois-ci, Schorr est allée dans le Norfolk au Grange Studio, là où THE ALAN PARSONS PROJECT avait enregistré son premier disque, il y a bien longtemps. Toujours sous contrat avec Manhaton Records, label ayant publié Eric Bibb, Robin Trower et plus récemment King King, la chanteuse se retrouve sous la coupe du producteur allemand Henning Gehrke. Un Nouvel Album sortira au printemps 2023 !

Votre billet est ici

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

Son producteur, Mike Vernon (Peter Green’s Fleetwood Mac, John Mayall & The Bluesbreakers, Eric Clapton, Blue Horizon, etc.), a tout de suite perçu les possibilités de la chanteuse new-yorkaise de Blues-Rock dès qu’il a eu l’occasion de l’entendre, pour la première fois en live en 2015. Il a immédiatement décidé de produire son album. Sari SCHORR a écrit ou co-écrit l’ensemble des compositions. Elle est une habituée de la scène, et a été longtemps choriste de Joe Louis Walker et Popa Chubby. Elle a récemment formé son propre groupe, THE ENGINE ROOM, composé entre autres, du guitariste anglais Innes Sibun qui tourne habituellement avec Robert Plant. En 2018, elle sort NEVER SAY NEVER et cette fois-ci, Schorr est allée dans le Norfolk au Grange Studio, là où THE ALAN PARSONS PROJECT avait enregistré son premier disque, il y a bien longtemps. Toujours sous contrat avec Manhaton Records, label ayant publié Eric Bibb, Robin Trower et plus récemment King King, la chanteuse se retrouve sous la coupe du producteur allemand Henning Gehrke. Un Nouvel Album sortira au printemps 2023 !

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici