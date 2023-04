TOUTOUIG LA LA Espace Scélia, 23 mai 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie a imaginé une sieste musicale pour les touts petits, qui prend place au creux d’un nid douillet baigné de formes lumineuses projetées..

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-23 11:15:00. .

Espace Scélia Rue Didier Pironi

Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire



Chapi Chapo et les petites musiques de pluie has imagined a musical nap for the little ones, which takes place in a cosy nest bathed in projected light forms.

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie ha imaginado una siesta musical para los más pequeños, que tiene lugar en un acogedor nido bañado por formas luminosas proyectadas.

Chapi Chapo et les petites musiques de pluie hat sich eine musikalische Siesta für die Allerkleinsten ausgedacht, die in einem gemütlichen Nest stattfindet, das in projizierte Lichtformen getaucht ist.

Mise à jour le 2023-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire