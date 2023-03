Saiberri, histoire d’une frontière emblématique, 25 octobre 2023, Sare .

Saiberri, histoire d’une frontière emblématique

Parking Grottes de Sare Sare Pyrénées-Atlantiques

2023-10-25 09:00:00 – 2023-10-25 12:00:00

Sare

Pyrénées-Atlantiques

.

15 15 EUR La frontière entre la Navarre et le Labourd fut et reste encore le point de

passage emprunté par quantité de marchandises. Durant une grande partie du XXème siècle, la

discrétion était de rigueur pour échanger ou vendre alcool, tissus, tabac, bétail et autres denrées. Le

temps d’une randonnée, venez emprunter ces sentiers ou se pratiquait le « gauezkolana » (le travail de

nuit). Au départ des grottes de Sare, nous cheminerons dans des landes à fougères et bruyères avant

d’atteindre le ruisseau d’Urio. Ce dernier cascade le long d’une rupture géologique où se côtoient grès

et calcaires. Nous prendrons le temps d’admirer des arbres remarquables à proximité des zones de

tourbières au bord de notre sentier.

Lieu de RDV: Parking des grottes de Sare

Distance: 4.5km

Dénivelé: 310m

Durée: 3H

Niveau de difficulté: Facile

+33 5 59 54 20 14 Mendi Lagunak

©MendiLagunak

Sare

