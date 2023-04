Ikusi Mikusi Salle Lur Berri, 21 octobre 2023, Sare.

La journée des écoles : 1000 élèves du Pays Basque sont attendus pour assister à des expositions et participer à des ateliers en langue basque..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 19:00:00. .

Salle Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Schools Day: 1000 pupils from the Basque Country are expected to attend exhibitions and participate in Basque language workshops.

Día de las Escuelas: se espera que 1000 alumnos del País Vasco asistan a las exposiciones y participen en los talleres de euskera.

Tag der Schulen: 1000 Schüler aus dem Baskenland werden erwartet, um sich Ausstellungen anzusehen und an Workshops in baskischer Sprache teilzunehmen.

