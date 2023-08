Sara korrika: Course des Fêtes de Sare Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare Sara korrika: Course des Fêtes de Sare Sare, 9 septembre 2023, Sare. Sare,Pyrénées-Atlantiques Informations pratiques au sujet du trail annuel des Fêtes de Sare / Sara Korrikaren xehetasunak:

– Départ/Abiatzeak: Femmes/Emazteak 17:00 / Hommes/Jaunak: 17:05

– 10km

– +400m

– Certificat médical obligatoire / Medikuaren agiria beharrezkoa.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 19:00:00. EUR. Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Practical information about the annual Sare Festival Trail / Sara Korrikaren xehetasunak:

– Start/Abiatzeak: Women/Emazteak 17:00 / Men/Jaunak: 17:05

– 10km

– +400m

– Certificat médical obligatoire / Medikuaren agiria beharrezkoa Información práctica sobre el Trail anual del Festival de Sare / Sara Korrikaren xehetasunak:

– Salida/Abiatzeak: Mujeres/Emazteak 17:00 / Hombres/Jaunak: 17:05

– 10km

– +400m

– Certificado médico obligatorio / Medikuaren agiria beharrezkoa Praktische Informationen über den jährlichen Trail der Fêtes de Sare / Sara Korrikaren xehetasunak:

– Start/Abiatzeak: Frauen/Emazteak 17:00 / Männer/Jaunak: 17:05

– 10km

– +400m

