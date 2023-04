Visite « Sur les pas des contrebandiers » Bourg, 29 août 2023, Sare.

Cette escapade dans le temps vous fera découvrir l’univers de la contrebande et l’histoire d’un même pays traversé par une frontière ; mais également la vie de nombreux agriculteurs et éleveurs reconvertis en marins au 17ème siècle, ainsi que l’influence de la vie maritime sur l’architecture locale. La visite de l’église, lieu fondamental du village, la découverte de la vie du prêtre Axular, premier écrivain en langue basque, compléteront ce tour d’horizon des coutumes et traditions ce ce village qui a su garder son âme..

2023-08-29 à ; fin : 2023-08-29 12:15:00. .

Bourg

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This escapade in time will make you discover the universe of smuggling and the history of a same country crossed by a border; but also the life of many farmers and stockbreeders converted into sailors in the 17th century, as well as the influence of the maritime life on the local architecture. A visit to the church, a fundamental place in the village, and the discovery of the life of the priest Axular, the first writer in the Basque language, will complete this tour of the customs and traditions of this village that has kept its soul.

Este viaje en el tiempo le permitirá descubrir el mundo del contrabando y la historia de un país atravesado por una frontera; pero también la vida de muchos agricultores y ganaderos reconvertidos en marineros en el siglo XVII, así como la influencia de la vida marítima en la arquitectura local. Una visita a la iglesia, lugar fundamental del pueblo, y el descubrimiento de la vida del cura Axular, primer escritor en lengua vasca, completarán este recorrido por las costumbres y tradiciones de este pueblo que ha sabido conservar su alma.

Dieser Ausflug in die Vergangenheit zeigt Ihnen die Welt des Schmuggels und die Geschichte eines Landes, das von einer Grenze durchzogen wird; aber auch das Leben vieler Bauern und Viehzüchter, die im 17. Jahrhundert zu Seeleuten wurden, sowie den Einfluss des maritimen Lebens auf die lokale Architektur. Der Besuch der Kirche, dem wichtigsten Ort des Dorfes, und die Entdeckung des Lebens des Priesters Axular, des ersten Schriftstellers in baskischer Sprache, vervollständigen diesen Überblick über die Bräuche und Traditionen dieses Dorfes, das sich seine Seele bewahrt hat.

Mise à jour le 2023-02-20 par Office de Tourisme Pays Basque