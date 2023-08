Balade commentée: Sur les pas des contrebandiers Sare, 25 août 2023, Sare.

Sare,Pyrénées-Atlantiques

Soirée spéciale « SUR LES PAS DES CONTREBANDIERS »

Présentée par Thérèse Guijarro

Date / Lieu : Vendredi 25 Août à 18h30 aux grottes de Sare.

Langue : basque (traduction simultanée en français possible)

Venez découvrir les témoignages de nos anciens sur la thématique de la contrebande, grâce aux interviews recueillies dans le cadre du programme Eleketa de l’institut culturel basque.

Puis, Thérèse nous partagera quelques anecdotes le temps d’une balade sur les sentiers mythiques dans la vallée de Xareta !

Conditions de la balade :

-Marche d’1h30, avec un dénivelé de 100m.

-Equipements à prévoir : eau, chaussures de randonnée, tenue adéquate.

La sortie se déroulera sous réserve d’une météo favorable.

Au retour de la balade commentée, un apéritif vous sera offert aux grottes de Sare, pour continuer d’échanger sur le thème de la contrebande, en toute convivialité !.

2023-08-25 fin : 2023-08-25 20:30:00. EUR.

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the footsteps of the counter-banditers » special evening

Presented by Thérèse Guijarro

Date / Place: Friday August 25 at 6:30pm at the caves of Sare.

Language: Basque (simultaneous translation into French possible)

Come and discover the testimonies of our elders on the theme of smuggling, thanks to interviews gathered as part of the Eleketa program of the Basque Cultural Institute.

Then, Thérèse will share a few anecdotes with us as we stroll along the mythical paths of the Xareta valley!

Tour conditions :

-1h30 walk, with a 100m difference in altitude.

-Equipment required: water, hiking boots, appropriate clothing.

The outing is subject to favorable weather conditions.

On return from the guided walk, you’ll be offered an aperitif at the Sare caves, so you can continue your discussions on the theme of smuggling in a convivial atmosphere!

Velada especial « Tras las huellas de los contrabandistas

Presentado por Thérèse Guijarro

Fecha / lugar : viernes 25 de agosto a las 18.30 h en las cuevas de Sare.

Idioma: euskera (posibilidad de traducción simultánea al francés)

Venga a escuchar lo que nuestros mayores tienen que decir sobre el contrabando, gracias a las entrevistas realizadas en el marco del programa Eleketa del Instituto Cultural Vasco.

A continuación, Thérèse compartirá con nosotros algunas anécdotas durante un paseo por los míticos senderos del valle del Xareta

Condiciones del recorrido :

-1h30 de marcha, con un desnivel de 100 m.

-Material necesario: agua, botas de montaña y ropa adecuada.

El paseo se realizará siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

A la vuelta de la caminata guiada, se le ofrecerá un aperitivo en las cuevas de Sare, ¡para continuar sus debates sobre el tema del contrabando en un ambiente cordial!

Besonderer Abend « AUF DEN PFADEN DER KONTRABANDIERER »

Präsentiert von Thérèse Guijarro

Datum / Ort: Freitag, den 25. August um 18:30 Uhr in den Höhlen von Sare.

Sprache: Baskisch (Simultanübersetzung ins Französische möglich)

Erfahren Sie mehr über die Aussagen unserer Ehemaligen zum Thema Schmuggel, dank der Interviews, die im Rahmen des Eleketa-Programms des baskischen Kulturinstituts gesammelt wurden.

Anschließend wird uns Therese bei einem Spaziergang auf den mythischen Pfaden im Xareta-Tal einige Anekdoten mitteilen!

Bedingungen für die Wanderung :

-Wanderung von 1,5 Stunden mit einem Höhenunterschied von 100 m.

-Mitzubringende Ausrüstung: Wasser, Wanderschuhe, angemessene Kleidung.

Die Wanderung findet vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen statt.

Nach der Rückkehr von der geführten Wanderung wird Ihnen in den Höhlen von Sare ein Aperitif angeboten, damit Sie sich in geselliger Runde weiter über das Thema Schmuggel austauschen können!

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de Tourisme Pays Basque