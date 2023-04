Marché de producteurs Fronton, 10 août 2023, Sare.

Les jeudis de 8h00 à 13h00 de mai à septembre : Fromage de brebis, chèvre, yaourts, légumes, charcuterie salaisons, viandes de porc, veau, bœuf, agneau, cidre, jus de pomme, volailles, miel, œufs frais, piment d’Espelette, confitures…

Avec, au gré des saisons, une gamme de produits issus des fermes locales sans OGM.

Et de juillet à septembre des artisans et créateurs seront aussi sur le marché (bijoux, création textile, porte-monnaies, pelotes, paniers …).

2023-08-10 à ; fin : 2023-08-10 13:00:00. .

Fronton

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Thursdays from 8:00 am to 1:00 pm from May to September: Ewe’s cheese, goat’s cheese, yoghurts, vegetables, cured meats, pork, veal, beef, lamb, cider, apple juice, poultry, honey, fresh eggs, Espelette pepper, jams…

With, according to the seasons, a range of products from local farms without GMO.

And from July to September, craftsmen and creators will also be on the market (jewelry, textile creation, wallets, balls, baskets …)

Jueves de 8h a 13h de mayo a septiembre: queso de oveja, queso de cabra, yogures, verduras, embutidos, cerdo, ternera, buey, cordero, sidra, zumo de manzana, aves, miel, huevos frescos, pimiento de Espelette, mermeladas…

Con, según las estaciones, una gama de productos de granjas locales sin OGM.

Y de julio a septiembre, los artesanos y creadores también estarán en el mercado (joyas, creaciones textiles, carteras, pelotas, cestas…)

Donnerstags von 8.00 bis 13.00 Uhr von Mai bis September: Schaf- und Ziegenkäse, Joghurt, Gemüse, gepökelte Wurstwaren, Schweine-, Kalb-, Rind- und Lammfleisch, Cidre, Apfelsaft, Geflügel, Honig, frische Eier, Piment d’Espelette, Marmeladen…

Mit, je nach Jahreszeit, einer Reihe von Produkten von lokalen Bauernhöfen ohne GVO.

Und von Juli bis September sind auch Kunsthandwerker und Designer auf dem Markt vertreten (Schmuck, Textilkreationen, Geldbörsen, Knäuel, Körbe …)

