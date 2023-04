Marché des Producteurs de Pays Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

2023-08-06 18:00:00 – 2023-08-06 23:00:00 Sare

Pyrénées-Atlantiques . Venez nous voir le dimanche 07 août 2022 de 18h à 23h, place du fronton, pour le Marché de Sare !

Ce marché offre l’authenticité, la convivialité et le contact direct avec le producteur.

Cette soirée promet d’être festives et chaleureuses! +33 5 59 54 20 14 Mairie de Sare Bienvenue à la ferme

