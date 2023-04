Force basque et présentation du Pottok Fronton, 11 juillet 2023, Sare.

2 heures de spectacle : lever de rideau par l’association Pottok eskola pour présenter le Pottok (petit cheval) et épreuves de force basque (tir à la corde, lever de paille et de charrette, transport des bidons de lait, ramassage de mais, course de sac …) Buvette et sandwichs à partir de 19h30. Repli à la salle polyvalente en cas de pluie..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 . .

Fronton

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2 hours of entertainment: curtain raiser by the association Pottok eskola to present the Pottok (small horse) and Basque strength tests (tug of war, straw and cart lifting, transport of milk cans, corn collection, sack race …) Refreshments and sandwiches from 19:30. Fallback to the multipurpose room in case of rain.

2 horas de animación: apertura del telón por la asociación Pottok eskola para presentar el Pottok (caballo pequeño) y pruebas de fuerza vasca (tira y afloja, levantamiento de paja y carro, transporte de bidones de leche, recogida de maíz, carrera de sacos, etc.). Traslado a la sala polivalente en caso de lluvia.

2 Stunden Show: Vorhang auf für den Verein Pottok eskola, der den Pottok (kleines Pferd) vorstellt, und baskische Kraftproben (Seilziehen, Stroh- und Karrenheben, Milchkannentransport, Maissammeln, Sackhüpfen …) Getränke und Sandwiches ab 19.30 Uhr. Ausweichen in die Mehrzweckhalle bei Regen.

