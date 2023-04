Fête de l’Ecole Publique Salle Lur Berri, 30 juin 2023, Sare.

Spectacle sur un thème proposé par les enfants et apéro-tapas. Vous pouvez aussi déguster du coucous + thé à la menthe faits par la Malika + un verre sur réservation à 10€..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 . .

Salle Lur Berri

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Show on a theme proposed by the children and aperitif-tapas. You can also enjoy cucus + mint tea made by Malika + a drink on reservation at 10?

Espectáculo sobre un tema propuesto por los niños y aperitivo-tapas. También podrá disfrutar de té de cucus + menta elaborado por Malika + una bebida previa reserva a las 10?

Aufführung eines von den Kindern vorgeschlagenen Themas und Apéro-Tafel. Sie können auch Kuckucksuhren und Pfefferminztee von Malika + ein Getränk (Reservierung erforderlich) für 10? probieren.

Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme Pays Basque