Sare Tournoi de pétanque, 3 juin 2023, Sare. Sare,Pyrénées-Atlantiques Tournoi de pétanque organisé par Sarako Gazteria.

En doublette / Binaka. Programme:

– 14:00 – Inscriptions / Izen emaiteak

– 15:00 – Tournoi / Txapelketa

– 19:00 – Concert Basapiztiak Kontzertua

– 22:00 – DJ Gigibak Restauration (Taloak) et buvette sur place / Jateko (Taloak) eta edateko lekuan bertan.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 23:30:00. EUR. Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

