Fête de l’Ikastola-ren Besta Salle polyvalente Sare Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Sare

Fête de l’Ikastola-ren Besta Salle polyvalente, 29 mai 2023, Sare. Repas cidrerie, jeux pour les enfants…

Sagarnotegiko bazkaria alaitua, jokoak haurrentzat…

RDV à la salle polyvalente.

2023-05-29 à ; fin : 2023-05-29 20:00:00. .

Salle polyvalente

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Cider house meal, games for children…

Sagarnotegiko bazkaria alaitua, jokoak haurrentzat…

Meeting point at the multipurpose hall Comida de sidrería, juegos para niños…

Sagarnotegiko bazkaria alaitua, jokoak haurrentzat…

Punto de encuentro en la sala polivalente Cidre-Mahlzeiten, Spiele für Kinder…

Sagarnotegiko bazkaria alaitua, jokoak haurrentzat…

RDV in der Mehrzweckhalle Mise à jour le 2023-03-08 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Sare Autres Lieu Salle polyvalente Adresse Salle polyvalente Ville Sare Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Salle polyvalente Sare

Salle polyvalente Sare Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sare/

Fête de l’Ikastola-ren Besta Salle polyvalente 2023-05-29 was last modified: by Fête de l’Ikastola-ren Besta Salle polyvalente Salle polyvalente 29 mai 2023 Salle polyvalente Sare

Sare Pyrénées-Atlantiques