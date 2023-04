Saiberri, histoire d’une frontière emblématique Parking Grottes de Sare, 26 avril 2023, Sare.

La frontière entre la Navarre et le Labourd fut et reste encore le point de

passage emprunté par quantité de marchandises. Durant une grande partie du XXème siècle, la

discrétion était de rigueur pour échanger ou vendre alcool, tissus, tabac, bétail et autres denrées. Le

temps d’une randonnée, venez emprunter ces sentiers ou se pratiquait le « gauezkolana » (le travail de

nuit). Au départ des grottes de Sare, nous cheminerons dans des landes à fougères et bruyères avant

d’atteindre le ruisseau d’Urio. Ce dernier cascade le long d’une rupture géologique où se côtoient grès

et calcaires. Nous prendrons le temps d’admirer des arbres remarquables à proximité des zones de

tourbières au bord de notre sentier.

Lieu de RDV: Parking des grottes de Sare

Distance: 4.5km

Dénivelé: 310m

Durée: 3H

Niveau de difficulté: Facile.

2023-04-26

Parking Grottes de Sare

Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The border between Navarre and Labourd was and still is the point of passage for

used by many goods. During a great part of the XXth century, the discretion

discretion was de rigueur to exchange or sell alcohol, fabrics, tobacco, cattle and other goods. On

time of a hike, come to borrow these paths or was practiced the « gauezkolana » (the work of night)

night work). Starting from the caves of Sare, we will walk in the moors with ferns and heathers before reaching the

before reaching the stream of Urio. This last one cascades along a geological break where sandstone

and limestone. We will take the time to admire remarkable trees near the zones of peat bogs at the

we will take time to admire the remarkable trees near the peat bogs at the edge of our path.

Meeting point: Car park of the caves of Sare

Distance: 4.5km

Difference in altitude: 310m

Duration: 3H

Level of difficulty: Easy

La frontera entre Navarra y Labourd era, y sigue siendo, el punto de paso de

por un gran número de mercancías. Durante gran parte del siglo XX, la discreción era

se requería discreción para comerciar o vender alcohol, telas, tabaco, ganado y otras mercancías. En

venga a pasear por estos caminos donde se practicaba la « gauezkolana » (trabajo nocturno)

(trabajo nocturno). Partiendo de las cuevas de Sare, caminaremos por páramos de helechos y brezos antes de llegar al

antes de llegar al arroyo Urio. Este último cae en cascada a lo largo de una ruptura geológica en la que la arenisca y la caliza

y caliza. Nos tomaremos el tiempo de admirar los notables árboles cerca de las turberas al borde de nuestro

nos tomaremos el tiempo de admirar los notables árboles cerca de las turberas al borde de nuestro camino.

Punto de encuentro: Aparcamiento de las cuevas de Sare

Distancia: 4,5 km

Desnivel: 310m

Duración: 3 horas

Nivel de dificultad: Fácil

Die Grenze zwischen Navarra und Labourd war und ist immer noch der Punkt, an dem die meisten

der Grenzübergang wurde von vielen Waren genutzt. Während eines großen Teils des 20. Jahrhunderts war es wichtig, dass man

jahrhunderts war Diskretion oberstes Gebot, um Alkohol, Stoffe, Tabak, Vieh und andere Waren zu tauschen oder zu verkaufen. Die

wandern Sie auf diesen Pfaden, auf denen die « Gauezkolana » (Nachtarbeit) praktiziert wurde

nacht). Von den Höhlen von Sare aus wandern wir durch die Farn- und Heidekrautheide, bevor wir uns auf den Weg machen

sie erreichen den Bach Urio. Der Bach fließt entlang eines geologischen Bruchs, in dem Sandstein und Kalkstein aufeinandertreffen

und Kalkstein. Wir nehmen uns Zeit, um die bemerkenswerten Bäume in der Nähe der Moorgebiete zu bewundern

der Weg führt uns an Torfmooren vorbei.

Treffpunkt: Parkplatz der Höhlen von Sare

Entfernung: 4,5 km

Höhenunterschied: 310m

Dauer: 3 Stunden

Schwierigkeitsgrad: Leicht

