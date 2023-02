Sardou – Je me Souviens d’un Adieu (Tournée) LE MILLESIUM EPERNAY Catégories d’Évènement: Épernay

Sardou – Je me Souviens d’un Adieu (Tournée) LE MILLESIUM, 31 janvier 2024, EPERNAY. Sardou – Je me Souviens d’un Adieu (Tournée) LE MILLESIUM. Un spectacle à la date du 2024-01-31 à 20:00 (2023-10-03 au ). Tarif : 39.0 à 119.0 euros. TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT (L-R-21-13696/L-R-21-13695) presente: avec Nostalgie, Le Parisien & BFM TV ce concert SARDOUJe me souviens d’un adieuLe grand retour sur scène4 ans après sa « DERNIÈRE DANSE » qui avait réunie plus de 450 000 spectateurs, Michel SARDOU crée la surprise en annonçant son grand retour sur scène pour « Je me souviens d’un adieu » une tournée en France, Belgique et Suisse à partir du 3 octobre 2023.A Paris, Michel Sardou se produira, pour la première fois dans l’histoire de la salle, en scène centrale en parterre assis à PARIS LA DEFENSE ARENA le samedi 16 mars 2024.Michel Sardou interprétera ses plus grands succès, entouré d’un orchestre d’une vingtaine de musiciens.Réservation PMR : 03 85 41 50 04 Michel Sardou Votre billet est ici LE MILLESIUM EPERNAY Av du Général Margueritte Marne TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT (L-R-21-13696/L-R-21-13695) presente: avec Nostalgie, Le Parisien & BFM TV ce concert SARDOU

