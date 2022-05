Sardinades Messanges, 16 juillet 2022, Messanges.

Sardinades Halle couverte 2 avenue de la gemme Messanges

2022-07-16 19:30:00 – 2022-07-16 00:00:00 Halle couverte 2 avenue de la gemme

Messanges Landes Messanges

EUR Tous les samedis soir, des bandas animeront votre repas, à la carte grillades, sandwich, cuisses de de canard et évidemment des sardinades….

puis un bal gratuit clôturera cette soirée. Pour les plus grand podium des landes.

On vous attend, venez découvrir la convivialité du comité des fêtes de Messanges.

Venez retrouvez l’esprit des ferias du sud-ouest au cœur de Messanges.

Tous les samedis soir, des bandas animeront votre repas, à la carte grillades, sandwich, cuisses de de canard et évidemment des sardinades….

puis un bal gratuit clôturera cette soirée. Pour les plus grand podium des landes.

On vous attend, venez découvrir la convivialité du comité des fêtes de Messanges.

©Jacphot_Landes Atlantique Sud

Halle couverte 2 avenue de la gemme Messanges

dernière mise à jour : 2022-03-22 par