Sardinades et Spécialités méditerranéennes Port-de-Bouc, 25 juin 2022, Port-de-Bouc.

Sardinades et Spécialités méditerranéennes Port de Plaisance “Renaissance” Port Renaissance Port-de-Bouc

2022-06-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-08-28 19:30:00 19:30:00 Port de Plaisance “Renaissance” Port Renaissance

Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Sur le Quai du Port de Plaisance, au bord de la mer, les Sardinades Port de Boucaines ouvrent tous les étés dans le lieu où elles ont été crée.



Ce festival culinaire, souvent imité mais jamais égalé, résonne en écho dans toute la Provence et bien au delà. En effet, on y vient des 4 coins de la France pour goûter aux fruits de l’hospitalité et s’enivrer de convivialité. On s’y régale de tous les plats qui bordent la Méditerranée: des grillades de poissons comme les emblématiques sardines, aux préparations culinaires typiques.



Dans le prolongement du site, les restaurants offrent leur terrasse aux visiteurs comme une invitation au voyage autour de la Méditerranée.



Pour les amoureux de la danse, du jeudi au dimanche venez vous déhancher au son d’animations musicales diverses et variées. Pour les plus petits, des manèges et des jeux sont présents sur le site.



Des soirées bercées de bonne humeur pour cette ville entre mer et collines……

promomer.13@orange.fr +33 7 86 14 87 67

Port de Plaisance “Renaissance” Port Renaissance Port-de-Bouc

dernière mise à jour : 2022-03-18 par