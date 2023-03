Sardinade Messanges Messanges Catégories d’Évènement: Landes

Sardinade, 22 juillet 2023, Messanges

2023-07-22 19:30:00

Landes Messanges Qu’est ce qu’une sardinade ? C’est un repas champêtre ouvert à tous accompagné de musique. Au buffet : lomo, sardines, merguez, ventrèche… (tarif : de 3,50€ à 9€) Sans réservation, Entrée gratuite et vente de tickets sur place ! Qu’est ce qu’une sardinade ? C’est un repas champêtre ouvert à tous accompagné de musique. Au buffet : lomo, sardines, merguez, ventrèche… (tarif : de 3,50€ à 9€) Sans réservation, Entrée gratuite et vente de tickets sur place ! +33 5 58 48 94 11 Comité des Fêtes Jac’phot_Landes Atlantique Sud

