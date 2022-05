SARDINADE La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer

Loire-Atlantique

SARDINADE La Plaine-sur-Mer, 13 août 2022, La Plaine-sur-Mer. SARDINADE La Plaine-sur-Mer

2022-08-13 18:30:00 – 2022-08-13 22:00:00

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique Organisé par le Lions Club de Pornic côte de Jade et Lumière Au menu: sardines grillées accompagnées de pommes vapeurs ou frites, jambon grillé, pâtisserie Sangria et boissons Ambiance champêtre Sardinade lionsclubpornic@gmail.com +33 6 08 52 88 86 Organisé par le Lions Club de Pornic côte de Jade et Lumière Au menu: sardines grillées accompagnées de pommes vapeurs ou frites, jambon grillé, pâtisserie Sangria et boissons Ambiance champêtre La Plaine-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Plaine-sur-Mer, Loire-Atlantique Autres Lieu La Plaine-sur-Mer Adresse Ville La Plaine-sur-Mer lieuville La Plaine-sur-Mer Departement Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plaine-sur-mer/

SARDINADE La Plaine-sur-Mer 2022-08-13 was last modified: by SARDINADE La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer 13 août 2022 La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique