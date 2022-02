Sardinade du Pharo Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 7e Arrondissement

Sardinade du Pharo Marseille 7e Arrondissement, 15 août 2022, Marseille 7e Arrondissement.
Devant chez moi, sur l'esplanade 45 avenue Pasteur

2022-08-15 12:00:00 – 2022-08-15 15:00:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement 10 20 La sardine est l’un des poissons emblématiques de nos côtes: Provençaux en sont friands : le déguster grillé avec un vin blanc frais et un filet de citron et l’on se croit au paradis! Chaque année à la mi-août, Sophie B. organise une sardinade pour fêter l’été et partager un repas provençal en toute convivialité. Une partie des fonds collectés ira à l’association SOS Méditerranée. sbenimeli@marseille-tourisme.com +33 6 51 04 29 81 La sardine est l’un des poissons emblématiques de nos côtes: Provençaux en sont friands : le déguster grillé avec un vin blanc frais et un filet de citron et l’on se croit au paradis! Devant chez moi, sur l’esplanade 45 avenue Pasteur Marseille 7e Arrondissement

