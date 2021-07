Sardinade Berre-l’Étang, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Berre-l'Étang. Sardinade 2021-07-14 – 2021-07-14 Lices de la mer 94 Avenue des Hydravions

– Autres boissons, formage, dessert Sardinade du 14 juillet à Berre l’Etang ! Rosé bien frais et petits poissons argentés seront au rendez-vous de la sardinade proposée par l’Association Nautique Berroise .



– l’assiette (sardines + citron + pain) le prix sera indexé selon le marché

– Rosé (bouteille) de la cave coopérative vinicole de Berre l’Étang

– Autres boissons, formage, dessert dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Berre-l'Étang Adresse Lices de la mer 94 Avenue des Hydravions Ville Berre-l'Étang lieuville 43.47207#5.16766