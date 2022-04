Sardinade au Continental Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Landes

Sardinade au Continental Aire-sur-l’Adour, 9 avril 2022, Aire-sur-l'Adour. Sardinade au Continental Aire-sur-l’Adour

2022-04-09 11:00:00 – 2022-04-09 15:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes EUR 8 Willy vous propose, samedi 09 avril au Continental, de venir déguster de délicieuses sardines accompagnées d’une salade de pommes de terre à l’ail !

Réservation par sms au 06 69 03 86 61 Willy vous propose, samedi 09 avril au Continental, de venir déguster de délicieuses sardines accompagnées d’une salade de pommes de terre à l’ail !

Réservation par sms au 06 69 03 86 61 +33 6 69 03 86 61 Willy vous propose, samedi 09 avril au Continental, de venir déguster de délicieuses sardines accompagnées d’une salade de pommes de terre à l’ail !

Réservation par sms au 06 69 03 86 61 pexels

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour, Landes Autres Lieu Aire-sur-l'Adour Adresse Ville Aire-sur-l'Adour lieuville Aire-sur-l'Adour Departement Landes

Aire-sur-l'Adour Aire-sur-l'Adour Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aire-sur-ladour/

Sardinade au Continental Aire-sur-l’Adour 2022-04-09 was last modified: by Sardinade au Continental Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour 9 avril 2022 Aire-sur-l'Adour Landes

Aire-sur-l'Adour Landes