Saint-Christoly-de-Blaye Gironde Saint-Christoly-de-Blaye « Sardinade » organisée par le Comité de Jumelage Saint-Christoly-de-Blaye / Saint-Christol le vendredi 9 juillet à 20h à l’espace Courade (extérieur / préau). Animation Philippe Brun.

Au menu :

1 verre de sangria et gâteaux apéritifs

1/2 melon au pineau

sardines grillées avec pommes de terre en robe de chambre

camembert

glace

1 verre de vin rouge ou de rosé

