Organisé par les Jeunes agriculteurs de l'Isère, Terre de Sens est un événement festif ouvert à toute la population pour faire connaître le monde agricole et ses spécificités, dont la finale départementale de labour. Les 2 & 3 septembre, les équipes et les élus de la MSA accueilleront les visiteurs sur un stand pour se présenter à eux, échanger sur leurs besoins sur le territoire et répondre à leurs questions. 2 expositions seront proposées pour évoquer deux sujets importants de santé publique : les maladies transmises par les piqûres de tiques et les pathologies pulmonaires professionnelles agricoles (PAPPA). Entrée gratuite. Sardieu 38260 38260 Auvergne-Rhône-Alpes

