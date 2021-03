SARDHINA CUP SAINT GILLES CROIX DE VIE, 3 avril 2021-3 avril 2021, Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

La Course École, La Sardinha Cup, est une épreuve européenne qui va relier le Pays de Saint Gilles Croix de Vie au Portugal, en un aller et retour. Inscrite au circuit Figaro Bénéteau, cet événement sert de support pour mettre en lumière les métiers de la voile sportive comme en 2019, mais en utilisant au maximum le numérique, à terre comme en mer. Un village des métiers attractif et instructif sera installé à Port La Vie et permettra aux personnes en recherche d’informations sur les métiers de la mer de se renseingner et d’échanger avec des professionnels. PROGRAMME **Semaine N°1** **Samedi 3 & dimanche 4 avril** : Accueil des bateaux (Date limite des arrivées des bateaux samedi 3/04 à 13H) **Lundi 5 & mardi 6 avril** : Inscriptions & contrôles **Mercredi 7 avril :** 11H – Briefing 1ère course 14H – Sorties du port 16H – Départ 1ère Course **Vendredi 9 avril :** À partir de 16H30 – Arrivées des bateaux **Samedi 10 avril** : 12H00 – Remise des prix 1ère Course **Dimanche 11 avril** : 11H – Briefing 2ème course 15H – Sorties du port 17H – Départ 2ème course **Semaine N°2** **Lundi 12 au vendredi 16 avril :** Bateaux en mer **Vendredi 16 avril :** Arrivées des bateaux **Samedi 17 avril :** 18H – Remise des prix 2ème Course 18H30 – Remise des prix Sardinha Cup 2021 19H30 – Soirée officielle À partir de 20H, possibilité de quitter le port.

Entrée libre sur le Village

La Course Ecole des Métiers de la Voile

