Sarcus⎡ Le 6b ⎦ Donato Dozzy, Melina Serser, Myako, NVST, Louise Lavi, Sarcus Soundsystem Le 6b, 21 mai 2022, SAINT-DENIS.

Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 00h00

. payant – 10,99€ avant 18h – 12,99€ après 18h – 5,90€ pour les habitant·es de Saint-Denis (sur présentation d’un justificatif)

Sarcus est de retour au 6b ! Pour se préparer à sa sixième édition, qui aura lieu les 9, 10 & 11 septembre 2022 au Château-monastère de la Corroirie, Sarcus a le plaisir d’investir une nouvelle fois le 6b, le samedi 21 mai ! Pour cette unique date hors les murs, Sarcus propose une programmation musicale hypnotique et habitée, entre downtempo, dub, trip-hop, electro et techno.

Le maître en la matière, Donato Dozzy, sera de la partie pour sa première date à Paris depuis 2019, au côté de l’Uruguayenne Melina Serser, et de quelques unes des plus passionnantes exploratrices de la scène électro française : Myako, NVST et Louise Lavi.

Ancien bâtiment industriel, le 6b est l’un des tiers-lieux français les plus inspirants par son ouverture et sa gestion communautaire innovante. Ateliers d’artistes, plage de sable fin, mini club, espace d’exposition, restaurant & bar : par ses espaces singuliers et sa programmation, il s’est imposé comme le théâtre de célébrations culturelles et engagées depuis plus de dix ans.

LINE UP

Donato Dozzy

Melina Serser

Myako

NVST

Louise Lavi

Sarcus Soundsystem

DECONNEXION

Pendant ses événements, Sarcus propose un espace-temps déconnecté du digital, afin de se connecter plus directement à l’art, la musique, à l’autre et à l’instant présent.À leur arrivée sur le site, les participant.e.s seront invité.e.s à glisser leur téléphone portable dans une pochette fermée magnétiquement, où ils resteront jusqu’au moment de leur sortie définitive. En cas d’urgence, une zone de reconnexion sera présente.

ANIMATIONS & ATELIERS

TBA

LE 6b

Ancien bâtiment de la société Alstom bénéficiant d’une architecture remarquable, témoin du passé industriel du territoire, le 6b est un lieu atypique. Situé entre la Seine et le Canal de Saint-Denis, il rayonne aujourd’hui au-delà de ses murs, aussi bien grâce à sa vision qu’à travers sa programmation. Espace de création artistique et de diffusion culturelle, le 6b abrite près de 200 artistes dans ses ateliers. Des espaces et des outils mutualisés de création et de convivialité, permettent à ces différents acteurs de se retrouver, d’échanger, de débattre, dans une intelligence collective.

◉ SARCUS FESTIVAL 2022

Sarcus est un festival & un collectif qui connecte les individus, l’art et la nature. Nous valorisons les scènes alternatives des musiques électroniques, arts audiovisuels & spectacle vivant. Nous avons à cœur de laisser une empreinte positive sur notre environnement et d’amener à une utilisation plus responsable du digital, en proposant notamment des événements sans portable.

Sarcus est basé sur le site classé Monument Historique du Château-Monastère de la Corroirie, au cœur de la vallée de la Loire.La sixième édition du Sarcus Festival aura lieu les 9, 10 & 11 septembre 2022.

Le 6b 6-10, QUAI DE SEINE 93200 SAINT-DENIS

Contact : https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://shotgun.live/fr/events/sarcus-le-6-b-donato-dozzy-melina-serser-myako-nvst?fbclid=IwAR1scKGJPz-K5RYfiAcMx_TBuBoaEYClqxuCE0bhBz1y9YHMaeDNQZr8t4A

Sarcus